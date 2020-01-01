الهلال يستعيد مدافعه قبل مواجهة ضمك في الدوري السعودي

المدافع شارك في مران الأمس

استعاد الهلال مدافعه عبد الإله الحافظ، وقد شارك خلال تدريبات الفريق الجماعية يوم أمس استعدادًا لمواجهة ضمك مساء الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

الحافظ كان قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ قبل مواجهة التعاون في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد غاب عن المباراة وكذلك عن لقاء الاتفاق الأخير الذي حسمه الزعيم لصالحه بهدف دون رد.

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الهلال بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو استأنف يوم أمس تدريباته الجماعية بعد يوم راحة عقب الفوز على الاتفاق في الرياض، وتضمن المران تدريبات فنية وتكتيكية وبدنية واختتم بمناورة بين اللاعبين.

وقد شارك الحافظ في التدريب بشكل طبيعي، فيما واصل الثنائي نواف العابد ومحمد الشلهوب غيابهما، إذ واصلا العمل فرديًا ضمن برنامجهما العلاجي والتأهيلي المعد سابقًا.

الشلهوب كان قد تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية قبل شهر تقريبًا وخلال الاستعدادات لمواجهة شاهر خودرو في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويُتوقع أن ينضم للمران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

فيما اشتكى نواف العابد من آلام في أسفل عضلة البطن خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي، وقد غاب عن اللقاء.