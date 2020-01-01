أخبار الهلال اليوم | لا تدريبات لـ48 ساعة، وتفاصيل مشادة الزين والشهراني

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدافع الرائد يكشف تفاصيل مشادته مع ياسر الشهراني

قال أحمد الزين مدافع الرائد أن مشادته مع ياسر الشهراني نجم الهلال لم تكن سوى خلافًا على أرض الملعب انتهى سريعًا بنهاية اللقاء.

أحمد الزين - لاعب #الرائد :

قدمنا مباراة كبيرة على الرغم من وجود أربع لاعبين مصابين، وتكتيك المدرب نجعل #الهلال يستحوذ ونلعب على أخطائهم. #الرائد_الهلال pic.twitter.com/Rwe7kF3I56 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020

وأوضح خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية أنه اعتذر للشهراني بعد المباراة واصفًا إياه بالحبيب ونعم الرجل والصديق.

لوشيسكو يمنح اللاعبين راحة يومين

قرر رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال منح اللاعبين يومين من الراحة بعد العودة من بريدة عقب الفوز على الرائد 1-0 في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسيبدأ الزعيم استعداداته لمواجهة الوحدة في ثامن جولات البطولة يوم الخميس القادم.

المزيد من الفرق

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-2021

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة السابعة. من هنا

فيديو: أهداف مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2020-21