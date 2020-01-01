أخبار الهلال اليوم | جوميس يندد بالعنصرية والشهراني يفلت من العقوبة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس يعلق على العنصرية في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير

علق الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، على واقعة العنصرية التي شهدتها مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي، في دوري أبطال أوروبا، إذ وجه الحكم الرابع عبارات عنصرية لأحد أفراد الجهاز الفني للفريق التركي.

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الأبيض لا يتفوق على الأسود، والأسود لا يتفوق على الأبيض، لا للعنصرية!".

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بشرى قبل مواجهة الوحدة

ينتظر أن يستعد الهلال خدمات ثلاثة من لاعبيه، قبل المواجهة المقبلة أمام الوحدة بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب الزعيم، من المنتظر أن ينتظم في المران الجماعي غدًا الخميس، حال منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، بعد أن تطور بشكل ملحوظ خلال الجلسات العلاجية في الأيام الماضية، إذ كان يعاني من إصابة في عضلة الساق.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه كذلك من المتوقع أن ينتظم ثنائي حراسة المرمى عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان في التدريبات.

الشهراني يفلت من العقوبة

أوضحت صحفية "عكاظ" أن ياسر الشهراني؛ لاعب الهلال، لن تتم معاقبته بعد اعتدائه على نيكوليتش؛ لاعب الرائد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وأشار مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن هذه الحالة لا يعتقد أن توضع على طاولة لجنة الانضباط والأخلاق، كون اللجنة معنية بالنظر في الحالات التي تحدث من وراء نظر الحكم أو في حال أن الحكم قد منح مرتكبها بطاقة حمراء، وهنا تنظر اللجنة للحالة لبحث هل تستحق عقوبة إضافية من عدمه.

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