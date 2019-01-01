الهلال والحزم: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم 0 × 0 الهلال

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البدلاء / صالح الشهري / على آل بليهي / ذعار العتيبي / محمد الواكد / أمير كردي / ناصر عيسي الدوسري / محمد جحفلي / نواف العابد / جوستافو كويلار

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "الحزم"، ضمن لقاءات الجولة الـ١٣ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الحزم_الهلال #الهلال 💙 pic.twitter.com/GwxzeDwDr0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 26, 2019

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / عبدالله الحافظ / جانج هيون سوو / حسن كادش / عبدالله عطيف / محمد كنو / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس / عمر خربين

البدلاء / نايف موسي /عبدالعزيز مجرشي / عمر محمد هوساوي / داوود حسين آل سعيد / يوسف محمد عمر / وسام السويد / منصور الحمزي / أحمد محمد الشمراني / إيرنست أسانتي

الحزم: يبدأ المدرب دانيال إيسايلا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ماليك عسيله / محمد الزبيدي / فاجنر إيروني أليماو / عبدالله حايف الشمري / أسامة يوسف الخلف/ عبدالعزيز خليفة الناشي / إدريس فتوحي / إبراهيما تانديا / حسن جمال الحبيب / فارس العياف / كارلوس ستراندبيرج

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن الحزم يقطن في المركز الحادي عشر ولديه من النقاط 14 نقطة، ويعيش الفريق حاليًا حالة من التذبذب وسلسلة من الهزائم آخرها أمام الفتح متذيل الترتيب السابق، مما يسهل الأمور على كتيبة المدرب لوشيسكو أكثر وأكثر.

الهلال لديه من النقاط 20 نقطة ولعب 9 مباريات فقط، ويبتعد عن الصدارة بـ6 نقاط فقط، والفوز على الحزم سيكون خير بداية من أجل استعادة الصدارة التي خسرها لإنشغاله القاري.

مباراة الحزم ستكون فرصة للهلال من أجل العودة بقوة وإرسال رسالة للمنافسين مفادها أنه سيعيد كأس الدوري من جديد إلى خزائنه بعد خسارتها في الجولات الأخيرة الموسم الماضي للنصر.

الهلال يعيش حالة تاريخية بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في بطولة كأس العالم للأندية، فأداء الموج الأزرق كان رائعًا في الثلاث مباريات واستحق أن يتوج بالبورونزية لولا ركلات الحظ الترجيحية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الحزم في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./