هل يفعلها الهلال؟ .. "الجار" يقترب من خطف نجم النصر السابق على طريقة الأهلي وفراس البريكان

النصر يشاهد نجومه السابقين ينتقلون إلى عمالقة السعودية..

على الرغم من مرور 3 سنوات على رحيله؛ إلا أن قطاع كبير من جماهير النصر السعودي، لا يزالوا يعربون عن غضبهم من "استغناء" مجلس إدارة ناديهم، عن موهبة محلية كبرى بحجم المهاجم الدولي فراس البريكان.

البريكان رحل عن النصر في 2021، لينضم إلى نادي الفتح السعودي، الذي تألق معه بشكل كبير للغاية؛ الأمر الذي دفع عملاق جدة الأهلي لـ"كسر عقده" في صيف 2023، ليواصل الإبداع في عالم الساحرة المستديرة.

وبعد 3 سنوات من هذه الواقعة.. يبدو أن أحد أندية العاصمة "الرياض"، يريد تكرار تجربة الأهلي مع البريكان؛ وذلك بالتعاقد مع نجم سابق في الفريق النصراوي.

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وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "(الجار) يخطط ويقترب من خطف لاعب سابق في النصر".

وعلى الأغلب المقصود هُنا؛ هو نادي الهلال، الذي يطلق عليه الكثير من عشاق النصر اسم "الجار"؛ ولكن لا يُمكن استبعاد فريق العاصمة الآخر الشباب، أيضًا.

كذلك.. لم يذكر العصيمي، اسم النجم النصراوي السابق الذي قد يتعاقد معه الهلال - تحديدًا -؛ إلا أن البعض من الجماهير توقع أنه الجناح السعودي الشاب خالد الغنام، الذي مثّل قلعة العالمي في الفترة من يونيو 2020 إلى يناير 2024، تخللها إعارة إلى الفتح، قبل الانتقال نهائيًا إلى الاتفاق.