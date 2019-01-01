جيوفينكو جاهز لمواجهة الترجي وثلاثي الهلال في التأهيل

الزعيم يستعيد لاعبيه الدوليين بعد يومين من الآن

بدأ الهلال السعودي، اليوم الأحد، استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019، لأول مرة في تاريخ النادي.

الزعيم يشارك في المونديال بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا، حيث تغلب على أوراوا ريدز الياباني في النهائي بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى هامش مران الليلة، أجرى الإيطالي سباستيان جيوفينكو؛ لاعب الوسط، جلسة علاجية، نتيجة تعرضه لإصابة عضلية خفيفة، قبل مواجهة الجبلين أمس السبت، ليضطر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، لاستبعاده من المباراة.

ومن المنتظر أن يشارك الإيطالي في التدريبات الجماعية للأزرق، بعد غدٍ الثلاثاء، لتتأكد جاهزيته للحاق بأولى مباريات فريقه بالمونديال أمام الترجي التونسي.

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فيما واصل الثلاثي صالح الشهري ومحمد البريك والفرنسي بافيتيمبي جوميس برامجهم العلاجية والتأهيلية، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

في سياق متصل، يلتحق اللاعبون الدوليون بالتدريبات في 11 من الشهر الجاري، بعدما ينتهوا من المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24"، حيث قرر الجهاز الفني منحهم راحة في الغد وبعد غد.

يذكر أن الزعيم يستهل مشواره في الكأس العالم في 14 من ديسمبر الجاري، بملاقاة باب سويقة، على استاد جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز منهما فريق فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، في 17 من الشهر الجاري.