العابد والشهري على متن طائرة الهلال المتجهة إلى قطر

الثنائي مستبعد من قائمة الهلال لكأس العالم للأندية

يُسافر الهلال السعودي على متن طائرة خاصة ظهر اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019.

الهلال كان قد تخطى الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء السبت الماضي بنتيجة 4-2، وبدأ بعدها الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية الذي تأهل للعب به بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

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ومن المقرر أن يُجري الفريق مرانه الصباحي المعتاد تحت قيادة المدرب رازفان لوشيسكو قبل التوجه إلى العاصمة القطرية، إذ سيلعب يوم السبت القادم ضد الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ، وإن تخطاه سيواجه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس يوم الـ17 من ديسمبر الجاري.

وقرر المدرب الروماني اصحطاب الخماسي المستبعد من قائمة الهلال المشاركة في البطولة معه إلى الدوحة، وهم نواف العابد وصالح الشهري وناصر الدوسري وذعار العتيبي يزن جاري.

وجاء هذا القرار لخشية لوشيسكو تعرض أحد لاعبيه للإصابة والحاجة لاستبداله بلاعب آخر، إذ تسمح قوانين مونديال الأندية باستبدال لاعب واحد من قائمة الفريق للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له.

وأوضحت المصادر المتابعة للزعيم السعودي أن اللاعبين الخمسة سيخوضون برنامجًا تدريبيًا اعتياديًا، ذلك بعدما تم استبعادهم من قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية لأسباب فنية تتعلق بالمدرب لوشيسكو.

وتُعد نسخة 2019 من كأس العالم للأندية الأولى التي تشهد مشاركة 3 فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والسد بطل دوري نجوم قطر ويُشارك بصفته فريق الدولة المنظمة.