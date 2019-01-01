الهلال يستعيد جوميس والبريك قبل مواجهة الترجي في كأس العالم للأندية

أخبار ممتازة للزعيم السعودي

واصل الهلال السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في افتتاح مشوارهما في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر انطلاقًا من غدٍ الأربعاء.

الهلال كان قد تخطى الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء السبت الماضي بنتيجة 4-2، وبدأ بعدها الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية الذي تأهل للعب به بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

من الأفضل، جوميس الموسم الماضي أم الحالي مع الهلال في الدوري السعودي؟

وحمل مران اليوم الثلاثاء أخبارًا جيدة للمدرب رازفان لوشيسكو، إذ انضم الثنائي محمد البريك وبافيتيمبي جوميس للتدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا وأبعدتهما عن مباراة الجبلين في كأس الملك.

وتضمن المران تدريبات بدنية وتطبيق بعض الأفكار والجمل التكتيكية واختتم بمناورة بين اللاعبين، وقد اكتفى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة.

ومن المقرر أن يخوض الهلال تدريبه الأخير في السعودية يوم غدٍ الأربعاء قبل أن يتوجه مساءً إلى العاصمة القطرية الدوحة للاستعداد هناك لمواجهة الترجي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر الجاري، وإن تخطاه سيواجه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس يوم الـ17 من نفس الشهر.

وتُعد نسخة 2019 من كأس العالم للأندية الأولى التي تشهد مشاركة 3 فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والسد بطل دوري نجوم قطر ويُشارك بصفته فريق الدولة المنظمة.