الهلال والترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2019 المقمة بقطر

الهلال 0 × 0 الترجي

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كانت مشاركة نادي الدم والذهب الأولى في المونديال عام 2011 بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا، وخسر في مباراته الأولى من السد بهدفين لهدف، فخاض مباراة المركز الخامس والسادس وخسرها من مونتيري، أما المناسبة الثانية فكانت العام الماضي في الإمارات، وفيها واجه المكشخة العين صاحب الأرض وخسر بالثلاثة، لكنه هذه المرة فاز في مباراة تحديد المركز الخامس على جوادالاخارا بركلات الترجيح.

هذه المغامرة الأولى للهلال في كأس العالم للأندية في تاريخه، حيث أنه لم يفز باللقب الآسيوي منذ 19 عامًا، أي في نفس السنة التي خرج فيها مونديال الأندية العالمي للنور، أما الترجي فهذه المشاركة الثالثة له في تاريخه، وفي المناسبتين السابقتين خسر من فريقين عربيين في مباراته الأولى.

يستعد بطل دوري أبطال أفريقيا لخوض أولى مبارياته في البطولة ضد الزعيم بطل دوري أبطال آسيا ، وسوف يتأهل الفائز إلي الدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر على أرضها لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، بينما يتنافس الخاسر على المركز الخامس أو السادس مع الخاشر من مباراة السد ومونتيري المكسيكي.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2019 المقمة بقطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./