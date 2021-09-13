فيديو | إلى دور الـ8 .. الهلال يواصل مشواره ويقصي الاستقلال من دوري الأبطال

الزعيم انتقم من الاستقلال متصدر مجموعته

حجز الهلال السعودي مكانه في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، على استاد زعبيل بالإمارات.

كيف وصل الهلال لدور الـ16؟

الزعيم تأهل بصعوبة لدوري الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بعشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في واحدة، وتلقى هزيمتين.

الأهداف منحت الاستقلال الأفضلية، ليتصدر المجموعة ويتأهل مباشرةً لدور الـ16، فيما احتاج الهلال لانتظار نتائج المجموعات الأخرى.

صعود الأزرق جاء كأفضل ثاني بعشر نقاط، وتأهل بنفس طريقته تراكتور الأوزبكي (10 نقاط)، والوحدة الإماراتي (13 نقطة)، فيما ودع القطريان الدحيل (9 نقاط) والسد (10 نقاط) البطولة.

أحداث صعود الهلال لدور الـ8:

الاستقلال كانت له الأفضلية الهجومية في البداية، ولولا الحارس عبد الله المعيوف، الذي تألق أمام هجمة خطيرة في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، لتقدم الفريق القطري.

ورد الزعيم بعدها وتحديدًا في الدقيقة 39، لكن هذه المرة الشباك اهتُزت، إذ مرر ماتيوس بيريرا تمريرة سحرية إلى بافيتمبي جوميس، ليسجل الأخير هدف المباراة الأول.

لا يمكن التفاوض مع #الهلال والأسد خارج القفص..

تمريرة ساحرة من #بيريرا و #جوميز يضعها بلمسة فنية في المرمى معلناً الهدف الأول للهلال بالدقيقة 40#الاستقلال_الهلال#دوري_أبطال_آسيا#أبوظبي_الرياضية Asia 1 pic.twitter.com/bAhGdDg6VU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 13, 2021

ومع بداية الشوط الثاني، كان الأزرق قريبًا من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني بعدما سدد سالم الدوسري تسديدة قوية، لكن تألق حارس الاستقلال وتصدى له.

وشهدت الدقيقة 56 من عمر المباراة، إحراز سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال، من تسديدة رائعة.

لا يكتمل «الهلال» إلا بـ #سالم_الدوسري..

تمريرة متقنة ثم تسديدة جميلة ليكون الهدف الثاني لفريق #الهلال بالدقيقة 56#الاستقلال_الهلال#دوري_أبطال_آسيا#أبوظبي_الرياضية Asia 1 pic.twitter.com/gmSBB6zotg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 13, 2021

وواصل المعيوف تألقه أمام محاولات الفريق الإيراني لتقليل الفارق، إذ تصدى لرأسية قوية في الدقيقة 72 من مهاجم الاستقلال، وحافظ على نظافة شباكه.

بهذا الفوز يتأهل بطل الدوري السعودي لدور الثمانية، فيما يودع الاستقلال البطولة، وفي انتظار قرعة الدور المقبل، على أن تقام المباريات في الفترة من 27 إلى 29 من سبتمبر الجاري.

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