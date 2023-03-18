تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والاتفاق في الجولة 21 من دوري روشن السعودي والمقامة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد

الهلال x الاتفاق

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق السبت 18 مارس 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP استاد الأمير فيصل بن فهد

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

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45+2" نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الاتفاق بهدفين مقابل لاشئ

45+1"تسديدة قوية من ميشيل ديلجادو مرت بجوار القائم

45" الحكم أضاف 2 وقت بدل ضائع

42"عرضية من سعيد المولد من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة عن المرمى

38" ركلة حرة للهلال نذها محمد البريك بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر

35" بطاقة صفراء من نصيب روبن كوايسون بعد تدخل قوي على أندري كاريلو

33"مرتدة سريعة لهلال وتمريرة تصل لمحمد كنو داخل يسار المنطقة لسددها كنو فى المرمى بنجاح

33" جووووووووووول،، الثاني للهلال عن طريق كنوووو

30" تسديدة قوية من سعود عبدالحميد من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم

25" هدوء فى مجريات المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

18" سيطرة وتمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

16"عرضية من الجهة اليمنى تلقاها إيجالو من داخل المنطقة بتسديدة قوية سكن الشباك بنجاح

15" جوووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول للهلال عن طريق إيجالو

12"انطلاقة رائعة من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو ابعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية

10" عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو تلقاها البريك برأسية مرت بعيدة عن المرمى

7" تمريرة من أندري كايرلو لداخل المنطقة حاول تسديدها إيجالو لكنها طالت وأمسكها الحارس

5" محاولات من لاعبي الهلال للإختراق من العمق والبحث عن هدف مبكر

1"الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

تشكيلة الهلال ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

قرر رامون دياز الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

سعود عبدالحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

جوستافو كويلار - سلمان الفرج

محمد كنو - أندري كاريلو - ميشايل ديلجادو

أوديون إيجالو

تشكيلة الاتفاق ضد الهلال في دوري روشن السعودي

أما باتريس كارتيرون، فسوف يلعب بالعناصر الآتية:

الخطة 5-4-1

باولو فيكتور - سنوسي هوساوي - سعد آل موسى - سعيد المولد - علي هزازي

بيرات أوزديميري - فيصل الغامدي - أحمد الغامدي - روبن كوايسون

فيتينيو

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر، لكن "الزعيم" خاض مباراتين أقل.

أما الاتفاق، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، حيث تعادل أمام الوحدة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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