بعد البليهي وتمبكتي .. إصابة جديدة في الهلال قبل مواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة

الهلال يُواجه الشرطة العراقي مساء الثلاثاء القادم

دخل الهلال في أزمة حقيقية قبل مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة، حيث تعرض لاعب ثالث في منظومته الدفاعية للإصابة بعد الثنائي علي البليهي وحسان تمبكتي.

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حساب الهلال على منصة إكس أوضح أن البليهي تواجد اليوم في عيادة مينا نظير شعوره بآلام في الركبة، فيما خضع تمبكتي لتصوير بالأشعة على موضع إصابته في الكتف، مشيرًا إلى أن محمد العويس خضع لجلسة علاجية في عيادة مينا بمقر النادي بعد شعوره بآلام في الظهر خلال تدريبات الإحماء استعدادًا لمواجهة الخلود مساء أمس في دوري روشن السعودي.

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ولم يُوضع النادي العاصمي موقف اللاعبين الثلاثة من مواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة، لكن رافع الشهراني كان قد أكد غياب موكله، البليهي، عن اللقاء لحاجته إلى 3-4 أيام من العلاج والراحة.

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الهلال كان قد فاز في المباراة الأولى من البطولة القارية على الريان القطري في الدوحة بنتيجة 3-1، وسيُواجه العين في قمة مجموعة منطقة الغرب يوم 21 أكتوبر القادم بالإمارات.

يُشار إلى أن العويس لم يلعب أي دقيقة في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا النخبة هذا الموسم مع الهلال، لكنه لعب مباراة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام البكيرية.