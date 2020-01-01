الهلال والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الاتحاد

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مهما كان حال النمور سيئًا، تظل هذه المباراة بمثابة كلاسيكو الكرة السعودية، لا يمكن التنبؤ بنتيجتها وكل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها، ولكن الأكيد أن المتعة مضمونة.

بينما على النقيض تمامًا تأتي حالة الزعيم، فالهلال مستقر ومنتشٍ ببطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه النصر، ومباراة الاتحاد فرصة له لمواصلة زعامة الترتيب.

ويُعاني العميد كثيرًا هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من تأخره في جدول ترتيب الدوري باحتلاله المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مع وصول المدرب الثالث هذا الموسم، في تذبذب فني وإداري واضح.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الاتحاد ضد الهلال في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./