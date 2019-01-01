الأندية السعودية تُعدل على قوائم دوري أبطال آسيا قبل دور الـ16

الاتحاد الآسيوي منح للأندية المتأهلة للدور القادم من البطولة فرصة التعديل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يعمل رباعي الأندية السعودية (الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد) المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بكل قوة حاليًا من أجل تعديل قوائم الفريق قبل خوض مباريات دور الـ16.

الاتحاد الآسيوي منح للأندية المتأهلة للدور القادم من البطولة فرصة التعديل في القوائم المسجلة، وذلك على غير العادة.

اتحاد كرة القدم الآسيوي قرر نقل مواعيد مباريات دور الـ16 لأندية غرب القارة من شهر مايو الماضي وحتى أغسطس المقبل وذلك لظروف بطولة كوبا أميركا التي شهدت مشاركة منتخبي قطر واليابان وتأثر بعض الفرق.

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من المنتظر أن نُغلق الفترة المتاحة لاستبدال اللاعبين يوم 21 من يوليو الحالي، حيث امتدت فترة الاستبدال إلى 29 يوماً لمنح الفرصة للأندية الراغبة في تغيير بعض عناصرها.

دور ثمن نهائي البطولة يشهد مواجهة سعودية بين الهلال والأهلي حيث تقام مواجهة الذهاب في السادس من أغسطس في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في حين تقام مواجهة الإياب يوم 13 أغسطس في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

ويلتقي الاتحاد أمام فريق ذوب آهن الإيراني في الخامس من أغسطس في استاد آل مكتوم بمدينة دبي ويعتبر الاستاد أرض الاتحاد، فيما ستقام مواجهة الإياب على استاد العربي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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النصر يواجه نظيره الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل بالعاصمة الرياض، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 12 من ذات الشهر.