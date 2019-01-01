أزمات ورقصات ضمن أبرز أحداث مباراة الهلال والاتحاد

عندما يكون محمد نور وخالد عزيز داخل الميدان سيكون هناك مباراة أخرى تجمع الثنائي

يستقبل نادي الاتحاد ضيفه الهلال اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ستاد الملك عبد الله في جدة، وبالتأكيد لا خلاف على قيمة هذه المواجهة التي تستحق لقب كلاسيكو الكرة السعودي.

وخلال تاريخ مباريات كلاسيكو الاتحاد والهلال فهناك العديد من الأحداث المثيرة التي لا تنساها الجماهير على مر التاريخ.

بالأرقام - الهلال بُعبع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

وفيما يلي يُلقي لكم جول الضوء على أبرز الأحداث التي لا تنساها الجماهير في كلاسيكو الهلال والاتحاد :

تاريخ طويل من النتائج الكبيرة :

أكثر النتائج المسجلة للهلال على الاتحاد كانت في أعوام 1983 و1987 و2009، حيث نجح بالفوز بنتيجة 5-3 و5-2 و5- صفر.. بينما كانت أكبر النتائج التي حققها الاتحاد على الهلال في أعوام 1999 بفوزه بنتيجة 4-1, وفوزه بنتيجة 4- صفر في نفس العام.

صراع محمد نور و خالد عزيز :

عندما يكون محمد نور وخالد عزيز داخل الميدان سيكون هناك مباراة أخرى تجمع الثنائي، وتجسيد معنى كلمة افتكاك الكرة من جانب عزيز، والهروب من الرقابة لجانب محمد نور، بمثل هذه الثنائيات تكون ذائقة تعجب الجمهور والخبير بكرة القدم.

اشتباك محمد نور و الروماني ميريل رادوي :

شهدت مواجهة الدور الثاني بموسم 2009\2010 أحداث مؤسفة بين الثنائي محمد نور ومحترف الهلال الروماني ميريل رادوي عندما تشابك الأخير مع قائد الاتحاد ، إثر التلاسن الذي بدأ بين ياسر القحطاني و راشد الرهيب، قبل أن يتدخل الثنائي لفض الاشتباك ويتشابكا سوياً مما أجبر الحكم منحهم بطاقات ملونة.

شغب جماهيري :

غرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد مبلغ وقدرة (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، وتعد هذه الحالة متكررة لذلك كانت العقوبة قاسية.

رقصة نواف العابد :

بعد تسجيله للهدف ذهب أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية مما نتج عنه إثارة الجماهير، ليتم إيقاف نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000)، إلا أن لجنة الاستئناف كانت حاضرة كذلك.

رشة ملح كارلوس إدواردو :

كارلوس إدواردو نجم الزعيم فضل الاحتفال بهدفه في أحدى المباريات أمام الاتحاد على طريقة “رشة الملح ” التي يجيدها اشهر طهاة العالم التركي نصرت غوكشية الذي نال شهرته من مقطع فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من خلاله يقطع شرائح اللحم ورش الملح عليها بطريقته الخاصة والمميزة.