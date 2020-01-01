إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين بمكافأة مالية ضخمة للفوز على الهلال

مباراة كبرى مساء اليوم في السعودية

يستعد الهلال لاستضافة الاتحاد على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم السبت ، وقد وعدت إدارة الفريق الجداوي اللاعبين بمنحهم مكافأة مالية ضخمة حال تحقيق الفوز في الكلاسيكو.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي وعدت بمنح كل لاعب مبلغ 30 ألف ريال سعودي حال تحقيق الفوز على الهلال في العاصمة السعودية.

المزيد من الفرق

جوميس × بوني .. معركة المتنافسين في كلاسيكو الهلال والاتحاد

الفريق الغربي سيفتقد خلال اللقاء للاعب وسطه الجديد ليوناردو جيل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومن المتوقع أن يُعوضه السعودي خالد السميري.

وسيُعول المدرب فابيو كاريلي على الثنائي الجديد ويلفريد بوني وأنيس البدري بجانب الهداف رومارينيو لقيادة هجوم الاتحاد في المباراة، فيما سيقود دفاعه برونو أوفيني صاحب هدف الفوز الثمين للنصر على الهلال في الموسم الماضي والذي غير مسار لقب الدوري السعودي.

كاريلي يسعى للثأر من الهلال الذي كبده الخسارة الأكبر له في السعودية حين عمل لعدة أشهر مع الوحدة في الموسم الماضي، إذ تفوق الفريق الأزرق بثلاثة أهداف دون رد.