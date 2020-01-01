الاتحاد الآسيوي: الهلال سفير فوق العادة والأندية السعودية تتقدم القارة

الاتحاد القاري يرصد أبرز سفراء غرب آسيا

رصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا عن أبرز السفراء من أندية غرب آسيا على مستوى بطولة دوري الأبطال، والتي أثنى بها على عدة أندية عربية، وإن كان أشاد بالتحديد بالهلال.

الزعيم توج بطلًا لآسيا عام 2019، بعدما أسقط أوراوا ريدز الياباني على أرضه في نهائي دوري الأبطال، ليثأر ممن خطف منه لقب عام 2017.

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ذكر تقرير الاتحاد القاري الهلال والأهلي والاتحاد من السعودية كأبرز السفراء، إذ كتب: "يعتبر فريق الهلال سفيرًا فوق العادة للسعودية في المسابقة بعد أن تصدر ترتيب الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا حينما حقق لقب المسابقة 3 مرات أعوام 1991، 2000، 2019، كما نال المركز الثاني 4 مرات أعوام 1986، 1987، 2014، 2017.

"ومع ذكرياته الرائعة في البطولة، يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في قائمة الأندية السعودية المتميزة بفوزه باللقب مرتين عامي 2004 و2005، واحتلاله مركز الوصافة مرة واحد كانت في العام 2009.

"كما سبق للأهلي أن جاء في المركز الثاني مرتين عامي 1985 و2012 والشباب مرة واحدة عام 1993 والنصر مرة عام 1995".

واختتم: "وبفضل الألقاب الخمسة التي حققها فريقي الهلال والاتحاد، فإن السعودية تتقدم دول غرب آسيا بهذه الإنجازات، حيث نالت فرقها الرياضية الوصافة في 9 مناسبات أخرى لتحتل الكرة السعودية الصدارة في هذا الإطار".

وأشار التقرير كذلك للسد القطري، كونه بطل القارة عامي 1989 و2011، بجانب أنه مشارك مستمر في البطولة.

وانتقل أيضًا للحديث عن العين الإماراتي بصفته الفريق الإماراتي الوحيد الحاصل على اللقب عام 2003.

ولم ينس الاتحاد الآسيوي ذكر الشرطة والكرخ العراقيين، اللذين وصلا للنهائي من قبل، بجانب الكرامة السوري الذي وصل للنهائي مرة واحدة عام 2006، واختتم بفريق عمان العماني صاحب وصافة عام 1994.

يذكر أن مصير النسخة الحالية من البطولة القارية مجهولًا في ظل توقف النشاط الرياضي في كافة بلدان العالم، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر الجميع على غلق أبواب ملاعبه.