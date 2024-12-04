قبل قرعة الهلال في مونديال الأندية .. "إبل" إبراهيم المهيدب تجلب السخرية للنصر

رئيس النصر السابق يتسبب في سخرية ضد العالمي

تسبب اهتمام إبراهيم المهيدب رئيس النصر السابق، بسباقات الإبل، في سخرية ضد العالمي، سببها هو مواجهة فريقًا اسمه يُشبه الهلال!

المهيدب الذي تولى رئاسة النصر خلال الفترة من 21 يونيو 2024، ليستقيل من منصبه بعد شهرين فقط من توليه المسؤولية، اعتراضًا منه على عدم حصوله على الصلاحيات الكاملة في إدارة النادي.

ونشر الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يُحاول فيها السخرية من الهلال، لأن فريق المهيدب تحت اسم "الشامخات" سيواجه فريق موسى الموسى تحت اسم "الزعيمات".

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "العالمية صعبة قوية، لن تصبح عالمي حتى بالإبل، تاريخ الشامخات وراعيها العالمي إبراهيم المهيدب، أكبر من الزعيم، ما هو عاد الزعيمات".

وعلق أحد متابعي المريسل عليه قائلًا: "بكرة الساعة 8:30 مساءً، قرعة كأس العالم للأندية، خلك عند الأبل انت"، ورد آخر: "ورانا قرعة كأس العالم، كبر راسك ما نبغى صياح".