الهلال والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الأهلي

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بينما نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الموج الأزرق الذي يتبقى له مباراتان، وينتظر منه الجماهير الفوز في اللقاء القادم بمعنويات مرتفعه خصوصاً بعد الهروب من ريمونتادا أوراوا والفوز باللقب، وهو ما أدى إلى ارتفاع توقعات جماهير النادي الأزرق كثيراً، لكن الأهلي لن يكون أبداً فريسة سهلة على الرغم من الهزيمة الآخيرة بهدف دون رد على يد الشباب في الجولة السابقة من الدوري السعودي.

يحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين ، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ 12 جوله الماضية، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاث نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة.