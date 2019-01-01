المسحل: الليلة عودة مميزة للكرة السعودية وجوميس سفيرنا بالغرب

الهلال حصد اللقب القاري الغائب عن المملكة منذ عامًا

اعتبر ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا هو بداية عودة الكرة السعودية لوضعها الطبيعي على رأس القارة الآسيوية، مطالبًا بقية الأندية بالتحفز للمنافسة على اللقب.

الزعيم حقق اللقب القاري بعدما تغلب اليوم الأحد، على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما باليابان.

وكان الأزرق قد حقق الفوز في الذهاب كذلك على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في التاسع من الشهر الجاري.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "أبارك للجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، وأبارك لرئيس نادي الهلال واللاعبين وجميع الأجهزة على اللقب، الذي طال انتظاره على المملكة، فكان آخر ألقابنا عام 2005، ننتظر منذ 14 عامًا، وتحقق نتاج الدعم السخي الكبير من ولي العهد ومتابعته، لم يقصروا معنا بشيء".

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وأضاف: "هذه عودة إيجابية مميزة للكرة السعودية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، فمنذ أيام كذلك توج منتخب الشباب بالبطولة الآسيوية، هذا هو مكاننا الطبيعي في أوائل المنتخبات الآسيوية، ونتمنى لقب الهلال أن يكون حافزًا لبقية الأندية للمنافسة على البطولات".

رئيس الاتحاد السعودي تابع عن حصد الفرنسي بافيتيمبي جوميس: "هو يستحق الجائزة، رأيت له مقاطع دائمًا ما يدعم بها المنتخب السعودي، وشكرته من قبل على شعوره غير المستغرب، هو يحب المملكة ومستمتع بوجوده بها، نحن نعتبره سفيرنا بالغرب".

اليوم ثأر الهلال من الفريق الياباني، الذي كان قد خطف منه اللقب القاري عام 2017، بتعادلهما ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم فوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.

فوز الزعيم باللقب الآسيوي أهله كذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي يشارك بها كذلك الفريقان العربيان الترجي التونسي والسد القطري، بجانب ليفربول الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، هينجين سبورت من كاليدونيا وفلامنجو البرازيلي.