بعثة أوراوا الياباني تصل الرياض تمهيدًا لمواجهة الهلال

الهلال يسعى لتحقيق فوزًا كبيرًأ على أوراوا ريد في مباراة الذهاب، قبل مواجهة العودة.

وصلت بعثة نادي أوراوا ريد الياباني، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لمواجهة فريق الهلال، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب.

الهلال يستضيف أوراوا ريد، مساء يوم السبت المقبل، بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب.

بعثة الفريق الياباني وصلت إلى الرياض مساء اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الهلال بثلاثة أيام، استعدادًا للمواجهة المهمة بالنهائي الآسيوي.

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ويسعى الهلال للثأر من أوراوا ريد في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة في نسخة عام 2017.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره أوراوا ريد الياباني، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 24 نوفمبر.