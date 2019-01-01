محمد الشلهوب: ذكرى الفوز ببطولة الأندية الآسيوية 2000 خالدة، لكني أرفض مقارنة الأجيال

نجم الهلال يتحدث عن المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

أبدى محمد الشلهوب سعادته البالغة بخوض نهائي دوري أبطال آسيا مع الهلال بعد 19 عامًا من لعب النهائي الأول في مسيرته الكروية، وكان عام 2000 أمام جوبيلو إيواتا الياباني وانتهى لصالح الفريق السعودي بنتيجة 3-2 ليُتوج بلقبه الثاني في البطولة.

ويستعد الشلهوب مع زملائه في الهلال لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني غدًا الأحد في ملعب سايتاما 2002، ويأمل النجم السعودي في الفوز بلقبه الثاني في تاريخ البطولة والثالث للزعيم.

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الشلهوب أكد أن ذكرى الفوز باللقب عام 2000 ستبقى خالدة، لكنه رفض في نفس الوقت مقارنة الجيل الحالي للهلال بجيل عام 2000، كما رفض الحديث عن قرار اعتزاله اللعب مؤكدًا أنه قرار شخصي لن يتحدث عنه في تلك المناسبة التي تخص المجموعة ككل.

مضيفًا حسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "أنا سعيد مع زملائي بالتواجد في نهائي دوري أبطال آسيا، وقد وصلنا إلى هذا الدور بفضل قوتنا كمجموعة، وسوف نواصل على ذات الوتيرة من أجل تحقيق حلمنا في الفوز باللقب".

"ذكريات فوزي بلقب بطولة الأندية الآسيوية عام 2000 هي ذكرى سعيدة للغاية بالنسبة لي، جوبيلو كان يضم آنذاك العديد من اللاعبين المميزين على الصعيد الفردي في منتخب اليابان، أما الآن فإن أوراوا يمتاز باللعب الجماعي، وبشكل عام الأندية اليابانية قوية دائمًا".

"كان لدينا فريق مميز من ناحية النجوم في عام 2000، وفي المقابل فإن الجيل الحالي يأخذ مكانه بين نجوم الكرة السعودية، حيث أن الهلال دائمًا يكون له حضور في كرة القدم السعودية".

يُذكر أن الهلال نجح في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويكفي الفريق الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتتويج باللقب الذي خسر مباراته النهائية عامي 2014 و2017.