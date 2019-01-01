مدرب أوراوا يعد بأداء مختلف عن الذهاب أمام الهلال ويأمل بمساعدة "الطقس"

ساتوشي أوتوسكي المدير الفني لفريق أوراوا ريدز يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم في سايتاما اليابانية

أكد تسويوشي أوتسوكي المدير الفني لفريق أوراوا ريدز الياباني أن فريقه سيُقدم أداءً مختلفًا أمام الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا عما قدمه خلال مباراة الذهاب التي انتهت بخسارته 1-0 في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتُقام على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية يوم غدٍ مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا ريدز والهلال، ويأمل الأول أن يُحقق لقبه الثالث في البطولة بنظامها الجديد فيما يسعى الفريق السعودي للثأر من خسارته وضياع حلم التتويج باللقب الأول أمام نفس المنافس عام 2017.

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وتحدث المدرب الياباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مبديًا ثقته الكاملة في لاعبيه وقدرتهم قلب الأمور لصالحهم خلال موقعة الإياب، مؤكدًا أنه سيفتح التدريب الأخير للجماهير ليشعر اللاعبون بالدعم والمؤازرة مما قد يزيد من ثقتهم بأنفسهم وحوافزهم للفوز.

مضيفًا "سنقاتل أمام الهلال، ستشاهدون غدًا أداءً مختلفًا تمامًا عن مواجهة الذهاب. استعدينا جيدًا للمباراة خلال فترة التوقف الدولي".

أوتسوكي أبدى أمله في أن تُساعده حالة الطقس على هزيمة ضيفه السعودي، بقوله "نأمل أن تُساعدنا حالة الطقس المتمثلة ببرودة الجو غدًا في التغلب على منافسنا، إذ هو غير معتاد على اللعب في تلك الأجواء".

"سعداد باللعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا وسنفتح التدريب اليوم ليشعر اللاعبون بالمسؤولية تجاه الجماهير وليردوا لهم هذا الدعم في الملعب غدًا".