الهلال وأوراوا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019-20

أوراوا 0 × 0 الهلال

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41- يُسددها جيوفينكو بقوة ولكن تصطدم باللاعب بسوزوكي.

41- على تنفيذ الركلة الحرة الخطرة اللاعب سلمان الفرج، وجيوفينكو.

39- إنطلاقة رائعة من سالم الدوسري الذي خطف الكرة من دايكي هاشياوكا وينطلق للعمق ليتدخل معه المدافع سوزوكي ويعرقله أمام منطقة الجزاء لتصبح ركلة حرة غاية في الخطورة.

38- مرتدة رائعة من كاريو الذي قطع الكرة من إيورتون ومرر الكرة إلى جيوفينكو الذي كان يستطيع أن يضع جوميس وجهاً لوجه مع حارس مرمى أواوا، ولكن يُمررها بشكل خاطئ لتضيع من جوميس.

37- سيطرة واستحواذ نسبي من لاعبي فريق أوروا على الكرة.

35- مراوغة رائعة من كاريو في الجانب الأيمن للاعب تاكاهيرو سكيني ولكن يتدخل إيويرتون معه ويخرج الكرة لرمية جانبية.

33- مرتدة خطرة من أوراوا تصل في الآخير إلى تاكويا أوكي الذي يُسددها بقوة ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن لعبد الله المعيوف.

32- ملعب سايتاما لم يصمت منذ بداية المباراة، حماس رهيب من الجماهير منذ اللحظات الأولى للقاء.

31- يا الله، سلمان الفرج يُنفذ الكرة بطولية رائعة يسقط على أثرها البليهي داخل منطقة الجزاء، ولكن يُشير الحكم بوجود حالة تسلل.

30- خطأ لصالح جوميس في وسط الملعب بعد تدخل قوي من لاعبي اليابان لتصبح ركلة حرة خطرة.

27- يُنفذها سلمان الفرج ولكن يُبعدها المدافع دايسوكي سوزوكي بعيداً عن مناطق الخطورة.

26- إنطلاقة رائعة من كاريو في الجانب الأيمن ولكن يتدخل معه تومواكي ماكينو لتخرج الكرة لركلة جانبية للهلال.

24- يا الله، هجمة غاية في الخطورة لفريق أوراوا عن طريق تاكاهيرو سكيني الذي مرر كرة رائعة إلى فابريسيو السريع لينطلق ويتسابق مع سون ويعبر منه ليضع عرضية إلى كوروكي الذي مررها بالرأس إلى كازوكي ناكساوا ليُسددها بقوة داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع الهلالي يقف سداً منيعاً لتصطدم الكرة بالمدافعين وتبعد عن مناطق الخطورة.

21- لقاء غاية في القوة في صراع الفريقين لتحقيق اللقب الثالث من البطولة.

20- تُلعب بتمريرة قصيرة من جيوفينكو إلى سالم الذي يضع عرضية ولكن تصطدم بمدافع أوراوا، ويُطالب لاعبي الهلال بلمسة يد على لاعب الفريق الياباني.

19- على التنفيذ كلٌا من جيوفينكو وسلمان الفرج.

18- خطأ على أيوانامي بعد تدخله بقوة على سالم الدوسري في الجانب الأيسر، لتكون ركلة حرة للهلال أقرب بركلة جانبية.

17- اختراق رائع من سالم الدوسري من الجانب الأيسر ويُسددها رائعة، ولكن في يد الحارس شوساكو ميشياكاوا.

16- طولية رائعة تصل إلى كاريو في الجانب الأيمن ويمررها إلى جيويفينكو الذي يُسدد بقوة، ولكن تصطدم بالدفاع الياباني.

15- تمريرات قصيرة بين لاعبي الهلال لفتح ثغرة في دفاع الفريق الياباني.

12- الزعيم الآسيوي لا يهاب أحد يا سادة، فهو أعتاد على الكرة الهجومية الرائعة والتي يُقدمها تحت آي ظرف وفي آي مكان.

11- حتى الأن الهلال هو ما يقود اللقاء وهو ما يقدم شكل هجومي أكثر من أصحاب الأرض، وعلى الرغم من سرعة اللقاء إلا أن الزعيم هو من يستحوذ على الكرة في أكثر أوقات المباراة.

9- ياللهول، كرة خطيرة من فابريسيو الذي يضع عرضية خطرة ويخرج عبد الله المعيوف بشكل خاطئ لتصل الكرة إلى كازوكي ناكساوا والمرمى خالي، ولكن يعود بشكل رائع المعيوف وينقض عالكرة كالفريسة ويُنقذ مرماه.

8- يا الله، هجمة خطرة من لاعبي الهلال عن طريق سالم الدوسري الذي وضع عرضية أرضية رائعة يتركها عبد الله عطيف لتصل إلى جوميس وحيداً مع حارس مرمى أوراوا ولكن يخرج الحارس الرائع شوساكوا ويُمسك بالكرة.

7- مشادة بسيطة بين سون وكازوكي تاكساوا ولكن يهدي الحكم الأجواء ويُحذر اللاعبين.

6- إنطلاقة رائعة من جيوفينكو في الجانب الأيمن ولكن يُوقفه تومواكي ماكينو.

5- خطأ على محمد البريك الذي حاول أن يراوغ تاكويا أوكي ولم يستطع فقرر إيقاف اللاعب بخطأ.

3- حظر واضح من لاعبي الفريقين حتى الآن.

1- إنطلاقة أولى من الزعيم عن طريق سالم الدوسري في الجانب الأيسر ولكن يتدخل معه هاشيوكا وتخرج الكرة لركلة مرمى.

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية الملحمة النهائية القوية بين الهلال وأوراوا.

تشكيل أوراوا: يدخل تسويوشي أوتسوكي مدرب ريد دايموندز بطريقة (3-4-2-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من (شوساكو نيشياكاوا / تومواكي ماكينو، دايسوكي سوزوكي، تاكويا أيوانامي / تاكاهيرو سكينيي، إيويرتون، تاكويا أوكي، دايكي هاشيأوكا / فابريسيو، كازوكي ناكساوا / شينزو كوروكي)

تشكيل الهلال: يدخل رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلٌا من (عبد الله المعيوف / محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني / أندريه كاريو، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميس)

واجه الزعيم الأحمر الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر، وتفوق طوال المباراة ووصل للشباك أكثر من مرة وسجل هدفين، احتسب الحكم أحدهما وألغى الآخر في لقطة مثيرة للجدل قبل انتهاء المباراة بدقائق، ليسافر الموج الأزرق لليابان وهو ممتلك لفرصتي التعادل والخسارة للعودة بالكأس، أما أوراوا فلا يوجد ليه إلا فرصة الفوز.

أصبح الهلال قاب قوسين أو أدنى من الثأر من أوراوا الياباني والفوز بدوري أبطال آسيا هذا العام، وذلك بعد خسارة النهائي الآسيوي من نفس الفريق منذ عامين أي في عام 2017.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.