الهلال يستعد للأهلي بتدريب مغلق

مباراة حاسمة للفريقين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد الهلال لتدريباته مجددًا في السعودية بعد عودته من قطر عقب خسارته أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويستعد الزعيم لمواجهة الأهلي المهمة مساء الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ذلك ضمن الجولة الـ27 للدوري السعودي، قبل أن يلتقيه مجددًا في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة يوم الإثنين.

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وتضمنت الحصة التدريبية يوم أمس تدريبات الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة الاستقلال، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة.

وحضر المران الأمير أحمد بن سلطان عضو شرف النادي، ومن المقرر أن يخوض النادي تدريبًا مغلقًا في الخامسة من عصر اليوم الأربعاء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

يُذكر أن الفريقين يدخلان اللقاء برغبة الفوز، إذ يُطارد الهلال النصر في صدارة الدوري السعودي فيما يسعى الأهلي لاحتلال المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.