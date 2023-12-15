الهراء الأكبر في تاريخه .. وكيل دي يونج يُعلق على شجاره العنيف مع ديكو!

وكيل النجم الهولندي يحسم الجدل

كشف علي دورسون وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، عن حقيقة خلافه وشجاره اللفظي العنيف مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.

مباراة أنتويرب الأخيرة بدوري أبطال أوروبا شهدت حالة من الجدل، بعد الدخول المتأخر لرونالد أراوخو وإلكاي جوندوجان وروبرت ليفاندوفسكي لقائمة المباراة، واستبعاد دي يونج الذي قيل إنه يعاني من الحمى وسط تكهنات أخرى بوجود اشتباك مع ديكو.

دورسون حسم الأمر في تصريحات لصحيفة "De Telegraaf" الهولندية قائلًا:"لم يكن هناك أي صراخ في الهاتف بين دي يونج وديكو، العلاقة بينهما جيدة للغاية ومستقرة".

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وأضاف:"إنها أخبار كاذبة تمامًا، إنه أكبر هراء تم إطلاقه حول فرينكي منذ وقت طويل، اللاعب كان مريضًا بكل بساطة ويعاني من أعراض الحمى ولا يستطيع السفر أو اللعب".

يذكر أن دي يونج عاد مؤخرًا لتدريبات برشلونة استعدادًا للمباراة القادمة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني، وهي المواجهة التي يطمح خلالها النادي الكتالوني في تعويض سقوطه الأخير ضد أنتويرب 3/2.