بعد الهجوم عليه وجدل عمرها .. والد زوجة ساديو ماني يخرج لكشف كواليس زواج ابنته

كواليس الزواج المثير يقصها أمادو تامبا..

مع انشغال السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر السعودي، بالاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تكف أمادو؛ والد زوجته عائشة تامبا، بالرد على الجدل المثار حول قصة زواجهما.

أسد التيرانجا أعلن زواجه قبل أيام قليلة في حفل عائلي في بلاده إلا أنه تعرض لحملة هجوم من بعض الصحف الأجنبية بداعي صغر سن زوجته (18 عامًا)، فيما دافع عنه البعض وزعم أن عمرها 26 عامًا.

لكن والد عائشة خرج مؤكدًا أن عمرها 18 عامًا بالفعل، كاشفًا قصة زواجهما، فقال خلال تصريحاته لقناة "Univers info TV": "ابنتي وساديو تقابلا قبل عامين، فقد كانت عائشة ووالدتها في زيارة لعائلة اللاعب، وهنا تقابلا أول مرة، ربما رأى بها شيئًا مميزًا وكذلك والديه، لذا قاموا بزيارتنا في منزلنا بعدها، ودار الاتفاق بحسب العادات، لكنهما لم يتواعدا قط قبل الزفاف، لأنها الآن ابنة الـ18 عامًا، بينما كان لقاءهما الأول قبل أكثر من عامين".

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وأضاف: "وفقًا لما سمعته ابنتي عن ساديو، وافقت على الزواج منه، وأنا بدوري كأب قمت بنصحها وتوجيهها، وحرية الاختيار كانت لها بشكل كامل، وفي الأخير فعل الله لها ما هو خير".

أمادو تابع: "أعرف ساديو وعائلته بشكل جيد، هم أناس طيبون ومتواضعون جدًا، ومع ذلك كنت حريصًا على معرفة المزيد عنه؛ عن تعليمه وإيمانه بالله ومدى تواضعه، وتأكدت أكثر أنه بالفعل شخص جيد، فرغم صغر سنه إلا أنني تعلمت منه الكثير، إنه يعرف الكثير عن الحياة، لذلك لم أتردد في قبول طلبه بالزواج من عائشة".

واختتم: "الموافقة ليس لها علاقة بثروته وشهرته، فأنا وعائلته نتشارك في عدد من المشاريع منذ عام 2013، إنما تركيزي كان على تعليمه وإيمانه، لأنه سيصير زوجًا لابنتي، فأريد منه أن يعاملها وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي".