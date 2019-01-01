الهاني سليمان: لم أُظلم بالاستبعاد عن المنتخب

حارس مرمى الاتحاد السكندري يتحدث عن استبعاده من قائمة منتخب مصر

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال الهاني سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري إنه لم يظلم باستبعاده من منتخب مصر، وذلك في حديثه لإذاعة أون سبورت إف إم.

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وقال الحارس المصري: "أقدم أفضل ما لدي في التدريبات، الأمر يعود لوجهة نظرهم الفنية، على الجميع احترامها، لا أرى ظلم لأي لاعب، فمن اختاره الجهاز الفني للمنتخب أفضل مني، الانضمام للمنتخب هو طموح لكل لاعب، ونتائجي مع الفريق في الفترة المقبلة قد تساعدني على ذلك".

ويرى الهاني سليمان أن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر قد اختار أفضل أربع حراس مرمى في مصر.

بينما تحدث الهاني سليمان عن أهداف وطموحات فريق الاتحاد السكندري في الفترة المقبلة وقال: "الفريق أصبح أقوى بعد الصفقات الشتوية، ظهر هذا في نتائج آخر ست مباريات، لذلك فإن طموحنا أكبر من مجرد البقاء في الدوري الممتاز".

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.