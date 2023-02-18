"النوافذ تهتز و48 ساعة دون نوم!".. جيران نيمار: أنقذونا من حفلاته الصاخبة

كما يقتحم دفاعات المنافسين بصخب، يعيش البرازيلي نيمار حياته الشخصية بالصخب ذاته، وهذا ما أفصحت عنه صحيفة "ليكيب" التي جلبت شهادات بعض من جيران النجم البرازيلي حول الحفلات التي يقيمها والتي تسبب إزعاجًا لحيهم برمته.
يقيم نيمار في قصر فخم بحي "بوجيفال" في العاصمة الفرنسية باريس منذ وصوله إلى سان جيرمان في 2017، منذ ذلك التوقيت يقول جيرانه إن حفلاته الموسيقية صاخبة للغاية، وإن البرازيلي لا يقوم حتى بالاعتذار للسكان.
يقول البعض لصحيفة "ليكيب" إن آخر حفلة لنيمار كانت يوم 5 فبراير الماضي، وفيها جلب فرق أوركسترا كانت تعزف بصخب كبير.
ويقول بعض هؤلاء الجيران إن حفلات نيمار الصاخبة قد تمكث يومين كاملين دون توقف، لدرجة أن عمدة الحي لوك واتيل وصف هذه السلوكيات في تصريحاته لصحيفة "لو باريسيان" بأنها تنم "عن شخص غير محترم" ومؤكدًا أن البرازيلي يجلب خيامًا كاملة لحضور الحفل وفرق أوركسترا وأنظمة صوت كاملة، وفور أن تعمل الموسيقى تبدأ النوافذ في الارتجاج!.
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