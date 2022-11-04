النني يوجه رسالة إلى أوباميانج: لا مكان للغرور في آرسنال!

حالة من الذعر بالفريق بعد واقعة النجم الجابوني

قام محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لبيير أوباميانج مهاجم تشيلسي، قبل مواجهة البلوز في ديربي لندني جديد يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

أوباميانج دخل في خلافات حادة مع مدربه السابق ميكيل أرتيتا الموسم الماضي، مما أدى إلى تجريده من شارة قيادة الفريق ورحيله في الميركاتو الشتوي إلى برشلونة، قبل العودة مرة أخرى لإنجلترا من بوابة تشيلسي في الصيف.

وقبل الظهور الأول له ضد المدفعجية بقميص البلوز، قال النني عن موقف أوباميانج:"بعد ما حدث نظرنا جميعًا إلى أنفسنا لأن ميكيل فعل ذلك بقائد الفريق، فماذا سيفعل مع لاعب آخر؟ أظهر لنا أنه لا يوجد أي مجال للهو في النادي، الجميع كان يشعر بالخوف من مواجهة مصير أوباميانج".

وأضاف:"لو قام أي لاعب باستثناء قائد الفريق بارتكاب أي خطأ صغير سيواجه نفس المشكلة وهذا ما لا يحتاجه أحد بالنادي، نحن لا نسمح بالغرور داخل غرفة الملابس، الجميع يحب بعضهم البعض ونعمل جميعًا من أجل الفريق وغياب الأنانية هو السبب الرئيسي لنجاحنا وقوتنا".

يذكر أن النني عاد مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به ببداية الموسم، ليشارك أمام زيورخ كأساسي بالدوري الأوروبي، أمس، الخميس، ولكنه قد يجلس على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي، في المواجهة التي يريد فيها آرسنال الحفاظ على صدارته للدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.