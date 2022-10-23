النني والنصر .. رحلة إعادة الثقة على خطى حجازي

قد تكون أوروبا مغرية للنني لإنهاء مسيرته مع بلوغه حاليًا عامه الـ30، لكن ربما كان هذا الحديث قبل سنوات..

محمد النني اسم عندما يتردد أمامك تتبادر إلى ذهنك على الفور رحلة كفاح صعبة عاشها في ملاعب أوروبا، حرب في الخارج خاضها كي يحجز مكانه في التشكيل الأساسي لآرسنال الإنجليزي، وحرب في الداخل خاضها مع الجمهور المصري حينما يتم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للفراعنة رغم تعاقب المدربين على المنتخب المصري.

قد تكون من الفئة التي ترى أن النني مظلوم ويعد أحد الجنود المجهولة في الملعب، وقد تكون من الفئة المناهضة له، لكن مؤكد أنك لا بد أن تعترف أن بقائه مع الجانرز كل هذه السنوات، لم يكن من فراغ، فلكل مجتهد نصيب، وإن كنت غير مقتنعًا به..

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"أنا لدي حلم، لا أريد التخلي عنه، أقرب الأشخاص لي يقولون لي (لماذا لا ترحل بحثًا عن المشاركة ثم تعود من جديد؟)، ردي دائمًا يكون أن لدي حلم وسأصل له، أنا أرى أنني قادر على حجز مكاني في التشكيل الأساسي، لكنني لو كنت أرى أن الفارق كبير بيني وبين زملائي، وقتها كنت سأفكر في الرحيل من الغد، أنا لا أعاند نفسي، وبالفعل بعد فترة تغيرت فكرة أرتيتا عني وقال لي (عليّ أن أكون صريحًا معك، أنت كنت خارج حساباتي، لكن من الآن أنت أحد اللاعبين المهمين بالنسبة لي)"، تصريحات قالها النني تخفي الكثير من الكواليس حول رحلته في أوروبا سواء مع بازل السويسري أو بشكتاش التركي أو آرسنال.

لكن حاليًا كثر الحديث عن احتمالية رحيل لاعب الوسط المصري عن الفريق الإنجليزي مع دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، خاصة مع غيابه عن الملاعب حاليًا للإصابة، التي ستبعده حتى نهاية العام الجاري.

التقارير السعودية ربطت اسم النني بالنصر خلال الأيام الماضية، فهل ينضم للنجاحات المصرية في دوري روشن السعودي؟، حاليًا يبدع الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي مع الاتحاد، ويتغنى جمهور العميد بإبداع الفرعونين..

تجربة النني في أوروبا تشبه بشكل ما تجربة حجازي، الذي احترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لكنه لم يحصل على فرصته بشكل كامل، وشارك على فترات مع الفريق، كما هو حال الأول مع الجانرز.

الحاجز في آخر موسم له مع وست بروم قبل الرحيل للعميد، شارك في 20 مباراة فقط في مختلف البطولات، فيما غاب عن البقية ما بين إصابات واستبعاد فني، وكان هذا الوضع هو نفسه الذي قضاه اللاعب مع الفريق الإنجليزي منذ انضمامه له في عام 2017.

أما حاليًا فحجازي أحد قادة الاتحاد في الملعب، وإن لم يحمل الشارة، هو اللاعب الذي تتغنى به الجماهير، رغم وجود الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، أصبح المدافع المصري هو القلب النابض لدفاع النمور، بعدما كان مهمشًا في أوروبا.

تجربة مدافع الفراعنة في الدوري السعودي أعادت إحيائه من جديد، فخلال عامين شارك في 54 مباراة بمختلف البطولات مع العميد، وسجل ثمانية أهداف.

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في المقابل، انتقال النني للنصر ليس بالصفقة الصعبة، فيدعمها اقتراب نهاية عقده مع الجانرز، بجانب توقيع عقد لموسم واحد مع البرازيلي لويز جوستافو، وإن كانت المنافسة مع الأخير ستكون صعبة حال تمديد عقده، لكن تبقى تجربة حجازي ملهمة للنني، للسير على خطاه.

الدوري السعودي أحد الدوريات التي تقدر كثيرًا اللاعبين الأجانب، وهذا مع شخصية النني التي تتشبث بأنصاف الفرص، مؤكد أنه سيكون له شأنًا آخر في المملكة.

فهل يفعلها النني ونراه في دوري روشن السعودي في الشتاء المقبل أو الصيف أم أنه سيظل متشبثًا بملاعب أوروبا؟

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