ما هو النظام الغذائي لآداما تراوري؟ وما هي أسرار قوته البدنية؟

نجح أداما تراوري في جذب الأنظار حوله في الدوري الإنجليزي ليس من خلال أهدافه أو مهاراته في بداية الأمر لكن بسبب البنيان الجسدي الغريب على عيون الجماهير

نجح أداما تراوري في جذب الأنظار حوله في الدوري الإنجليزي ليس من خلال أهدافه أو مهاراته في بداية الأمر لكن بسبب البنيان الجسدي الذي يعتبر غريب في عالم كرة القدم فهو أشبه بأجساد لاعبين الدوري الأمريكي " الركبي"،فقد أعتمد على إظهار القوة العضلية لديه بشكل كبير لتدور حوله الكثير من التساؤلات ماهو النظام الغذائي الذي يسير عليه كيف ألا تؤثر القوة العضلية على اللياقة البدنية والسرعات التي يحتاجها البريمرليج وبالطبع أهم تساؤل كيف يتدرب تراوري ؟

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كيف يتدرب أداما تراوري؟

الكل حالياً يدور في ذهنه كم من الأوزان يرفعها اللاعب الإسباني تراوري حتى يُظهر كل الكتلة العضلية البارزة أمامنا، ستتفاجئ عزيزي القارئ عندما تعلم أن تراوري قد أعترف أنه لم يرفع أي وزن طيلة حياته حتى الأن وهو يعلم تمام اليقين أن تصريحاته لن يُصدقها أحد، وصرح بعض زملائه أنه بالفعل لا يرفع الكثير من الأوزان الثقيلة لكنه يقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب فهو مهتم بها كثيراً، بالطبع هذا ما يُفسرالتقسيم العضلي في جسد اللاعب .

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وعلينا أن نؤكد حقيقة واضحة أن متوسط سرعات اللاعب في نادي ولفرهامبتون وصل إلى 22 متر في الساعة وإذا تمت مقارنته بأحد أسرع لاعبي العالم بولت الذي سجل رقم قياسي 27.8 متر في الساعة ولا نحتاج لكل هذه السرعات في عالم كرة القدم، لكنه مؤشر حقيقي أن اللاعب قدراته البدنية في حالة ممتازة داخل الملعب.

وفي نفس السياق تحدث اللاعب قائلاً: لا يجب أن تكون سرعتي 100% داخل الملعب يكفيني 70% فقط حتى أستطيع أن أقرر ماذا أفعل عندما أكون في مواجهة مدافع الفريق الأخر، يجب أن أعطي مزيد من الوقت لعقلي من أجل إتخاذ قرار صحيح .

ما هو النظام الغذائي لآداما تراوري؟

أجاب تراوري على هذا التساؤل أنه يأكل مثل أي رياضي محترف، فهناك طبيب تغذية مسؤول عن كل شئ يخصني ويعلم تماماً النظام الرياضي الذي أسير عليه من خلال مسؤول بدني يضع كل القياسات البدنية التي أحتاجها .

عندما جاء أداما تراوري إلى الدوري الإنجليزي كان يمتلك قوة عضلية ضخمة أثرت كثيراً على مسيرته في البداية حيثُ أدت إلى الكثير من الإصابات العضلية، لذلك يؤكد لاعب ولفرهامبتون أنه عمل تحت قيادة المدرب البدني من أجل هدف وحيد هو تقليل القوة العضلية ثم التوازن بينها وبين اللياقة البدنية .

ورغم أنه لم يفصح كثيراً عن تفاصيل النظام الغذائي إلا أن اللاعب أكد أنه يعتمد على الخضروات كثيراً بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج .

أما مواعيد تناول الطعام فهي من أهم الأمور التي أكد عليها تراوري فقد واجه الكثير من الصعوبات بسبب اختلاف نظام الغذاء بين إسبانيا وإنجلترا، فعندما كان في برشلونة قبل انتقاله إلى أستون فيلا في 2015 كان يتناول أخر وجبة في الساعة العاشرة ليلاً وفي إنجلترا هذا شئ مستحيل لذلك كان يجب أن تكون أخر وجبة في الساعة السابعة ليلاً .

ماهي الأسرار الأخرى في حياة أداما تراوري؟

وتحدث أداما تراوري عن حياته قائلاً: لقد تخرجت من مدرسة لامسيا في نادي برشلونة، إنه أفضل مكان يُمكن أن تتعلم فيه الكثير من المعاني حول كرة القدم فقط كبرت وأنا أشاهد ما يفعله ليونيل ميسي وإنيستا لقد كانت مشاهد لا يمكن تصديقها .

وأضاف قائلاً: تدربت بجانب ميسي في صالة الألعاب الرياضية وقد اندهشت كثيراً من المجهود الكبير والتركيز الذي يقوم به، ثم تسائلت كيف يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم ويتدرب بهذا الأسلوب أذن فمن نحن بجواره؟!

بينما اختتم حديثه قائلاً: يجب على الجناح الهجومي أن يتدرب كثيراً تجنباً للإصابات مع رفع معدل اللياقة البدنية حتى يستطيع مساندة زملائه في العملية الدفاعية، ساديو ماني هو أكثر اللاعبين المُعجب بهم بسبب قدراته البدنية التي تساعده على مساندة زملائه دفاعياً وهجومياً .