ما هو النطق الصحيح لأرتور صفقة يوفنتوس الجديدة؟

العديد من عشاق كرة القدم يحتارون في كيفية نطق اسم لاعب وسط برشلونة الجديد ميلو، هل هو أرتور أم أرثر؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

لم يعد أرتور بالاسم الغريب على متابعي كرة القدم في الوقت الراهن، بعد أن قضى حوالي عامين في برشلونة قبل الانتقال ليوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

بدأ أرتور ميلو مسيرته الكروية مع فريق جوياس قبل أن تلتقطه أعين كشافة فريق جريميو وينتقل لهم في عام 2010، وبعد التألق مع فريق الشباب في بطولة كأس ساو باولو قام المدرب المخضرم فيليبي سكولاري بتصعيده للفريق الأول وذلك في يناير من عام 2015، وسرعان ما تطور اللاعب ليجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية على رأسهم أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة قبل أن ينجح الأخير في التوقيع معه.

المزيد من الفرق

تألق أرتور بقوة في أول مباراة له في بطولة كوبا ليبرتادوريس ضد فريق جواراني الأوروجوياني، ونجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد أن كانت نسبة تمريراته الناجحة في المباراة وصلت إلى 100%، وهو ما يناسب فلسفة لعب الكتلان، حيث يملك اللاعب قدرة على استخلاص الكرة، التمرير وصناعة الفرص وكذلك الاحتفاظ بكرة تحت ضغط، مما جعل جمهور الفريق الكتالوني وحتى بعض اللاعبين أمثال إيسيان يشبهون طريقة لعبه بتشافي هيرنانديز.

في غضون ثلاث سنوات، نجح أرتور ميلو في الفوز ببطولتين مع جريميو وهما كوبا ليبرتادوريس في 2017 ودوري غاوتشو في 2018، ليقرر نادي برشلونة الإسراع في عملية التعاقد معه ويعلن الفريق الإسباني في مارس 2018 عن الإتفاق مع جريميو على ضم موهبته مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين آخرى كإضافات، وتم تقديمه رسمياً في 9 يوليو الماضي بعد أن وقع عقداً لمدة ست سنوات.

مع وصول البرازيلي للكامب نو تعلقت الآمال عليه كثيرًا ونظر له على أنه نواة لبناء فريق شاب، وسرعان ما أطلق عليه العشاق اسم تشافي الجديد، لكن بعد عامين بالتمام والكمال من المعاناة في برشلونة ، خرجت أخبار تشير إلى أنه سيرحل في سوق انتقالات صيف 2020، وهو ما أثار تعجب وحفيظة معظم محبي الكتلان.

رحل أرتور ميلو بالفعل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية ينضم بموجبها ميراليم بيانيتش للكامب نو ، وهو ما لم يلاقي استحسان الكثيرين حتى هو الذي حاول رفض المغادرة بكل قوته لكنه فشل في البقاء.

ما هو النطق الصحيح لاسم أرتور ميلو ' Arthur Melo '؟

الاسم باللغة الإنجليزية Arthur Melo الكتابة الشائعة أرتور ميلو النطق الصحيح أرتور ميلو الكتابة الأفضل أرتور ميلو

إذا عُدنا لكتابة اسم نجم برشلونة باللغة الإنجليزية سنجده "Arthur Melo"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "Arthur":

Ar= أر

thur= تور

يعتبر الاسم الأول هو موضع الجدل بسبب الاختلاف في نطق الجزء الثاني منه - وبالأخص أحرف thur - حيث يتباين في اللغة البرتغالية عن نظيرتها الإنجليزية، لأن مقطع th في أغلب الأحيان يتم نطقه بحرف ال"ث" في اللغة العربية كما اعتدنا عليه في اللغة الإنجليزية، أما بالبرتغالية يتم نطقه بطريقة مختلفة تماماً ، حرف الT كما هو، أما الH فهو حرف ساكن وحرف U يُنطق "ou" أي بطريقة قريبة للغاية من نطق الO في اللغة الإنجليزية، ليكون الاسم الصحيح للاعب هو أرتور وليس أرثر.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "Melo":

Melo = ميلو

لا يوجد اختلاف على نطق الاسم الثاني، لأنه ينطق كما يكتب بالإنجليزية تماماً، حيث يُكتب هذا الاسم Melo وينطق ميلو.