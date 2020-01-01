النصر يمُهل جلطة سراي فرصة أخيرة لحسم موقف مايكون

مايكون ورقة رابحة لصالح النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن تطورات مفاوضات النصر مع جلطة سراي من أجل تمديد عقد مايكون.

مايكون من أبرز المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، وقدم مستوى طيب للغاية رفقة العالمي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن النصر يُمهل جلطة سراي للرد على موقف مايكون حتى مساء الإثنين المقبل.

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النادي التركي أبلغ وكيل مايكون برغبتهم بالحصول على 12 مليون ريال للتنازل وهو ما يرفضه النصر بالطبع خلال الوقت الحالي.

إدارة النصر ترغب في تمديد عقد اللاعب حتى 5 أكتوبر المقبل أي عند انتهاء الموسم الحالي الذي تم مده بسبب توقف فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن النصر سيخالص اللاعب نهائيًا في حالة عدم رد النادي التركي على إدارة العالمي كما ذكر من قبل مساء الإثنين.