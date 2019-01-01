النصر يقهر الوحدة ويواصل الانتصارات في الدوري الإماراتي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
واصل نادي النصر الانتصارات في دوري الخليج العربي وذلك بعد التغلب على الوحدة بصعوبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ20 من البطولة المحلية.
الوحدة تقدم أولاً عن طريق سبستيان تيجالي، وتمكن لاعبو النصر من العودة في الدقيقة 69 عبر البديل محمد العكبري، وسجل روني فيرنانديز هدف الفوز في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.
الشوط الأول لم يكن مثيراً وسيطر لاعبو النصر على أغلب أوقات المباراة وحاولوا في أكثر من كرة إلا أن الشوط انتهى بنتيجة التعادل السلبي.
جماهير #الاتحاد تردد I'm Sorry ما في دوري.— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 13, 2019
(📽️: @Alittihad_Saudi )#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/XgpAvurdKS
وخلال الشوط الثاني نجح الوحدة في التقدم بعد عرضية متقنة من خليل الحمادي وصلت إلى تيجالي الذي سددها داخل الشباك في الدقيقة 52.
وضغط النصر بكل قوة من أجل إدراك التعادل، وكان لهم ذلك عن طريق البديل محمد العكبري الذي سجل هدف رائع من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 69.
هدف الفوز النصراوي جاء في وقت قاتل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وسجل روني فيرنانديز الهدف الثاني.جماهير الهلال عقب عودة الصدارة : نُحب الاتحاد وشكراً لفهد المولد على القيام بدور جوميس
هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى 23 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.