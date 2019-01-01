النصر يقهر الوحدة ويواصل الانتصارات في الدوري الإماراتي

واصل نادي النصر الانتصارات في دوري الخليج العربي وذلك بعد التغلب على الوحدة بصعوبة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

واصل نادي النصر الانتصارات في دوري الخليج العربي وذلك بعد التغلب على الوحدة بصعوبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ20 من البطولة المحلية.

الوحدة تقدم أولاً عن طريق سبستيان تيجالي، وتمكن لاعبو النصر من العودة في الدقيقة 69 عبر البديل محمد العكبري، وسجل روني فيرنانديز هدف الفوز في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

الشوط الأول لم يكن مثيراً وسيطر لاعبو النصر على أغلب أوقات المباراة وحاولوا في أكثر من كرة إلا أن الشوط انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني نجح الوحدة في التقدم بعد عرضية متقنة من خليل الحمادي وصلت إلى تيجالي الذي سددها داخل الشباك في الدقيقة 52.

وضغط النصر بكل قوة من أجل إدراك التعادل، وكان لهم ذلك عن طريق البديل محمد العكبري الذي سجل هدف رائع من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

هدف الفوز النصراوي جاء في وقت قاتل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وسجل روني فيرنانديز الهدف الثاني.

هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى 23 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.