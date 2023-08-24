تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

النصر يقترح صفقة تبادلية كبرى على الاتحاد .. العمري مقابل هذا اللاعب!

أحمد فرهود
Al Ittihad - Abdulelah Al AmriGOAL AR
النصرالإتحادعبد الإله العمريدوري روشن السعوديانتقالات

هل تتم الصفقة التبادلية الضخمة؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترح مسؤولو نادي النصر السعودي، صفقة تبادلية على "عملاق جدة" الاتحاد، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر نجح في حسم صفقتين عالميتين، خلال الأسبوع الحالي فقط؛ بالتعاقد مع قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، طلب العالمي من مسؤولي الاتحاد، التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب زكريا هوساوي، مقابل التنازل عن قلب دفاعه الدولي عبد الإله العمري.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن أن الإدارة النصراوية، ترى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر محلي؛ لمساعدة البرازيلي أليكس تيليس، الذي يتواجد وحيدًا في هذا المركز؛ خاصة بعد قرار الاستغناء عن الإيفواري جيسلان كونان.

وأشارت إلى أن النصر، يرى أن الصفقة ستكون مفيدة للفريقين؛ في ظل حاجة العميد الاتحادي، لقب دفاع جديد، بعد إصابة المصري أحمد حجازي، وتقدم عمر هوساوي في العمر.

وكانت صحيفة "الرياضية"، قد أعلنت تقديم نادي الاتحاد، طلبًا رسميًا إلى النصر؛ للتعاقد مع العمري، مقابل 7 ملايين ريال؛ الأمر الذي رفضه العالمي، الذي حدد سعر 25 مليونًا للتخلي عن اللاعب.

جدير بالذكر أن عبد الإله العمري، دخل في صدام عنيف مع جماهير النصر؛ بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مع رغبته في الانتقال إلى مدينة جدة؛ نظرًا لظروف دراسة زوجته.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

165759 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 84405كريم بنزيما
  • 8748خاليدو كوليبالي
  • 15303روبرتو فيرمينو
  • 6903نجولو كانتي
  • 16472مارسيلو بروزوفيتش
  • 33928صفقة أخرى
165759 الأصوات

اختيارات المحررين