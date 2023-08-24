النصر يقترح صفقة تبادلية كبرى على الاتحاد .. العمري مقابل هذا اللاعب!

هل تتم الصفقة التبادلية الضخمة؟

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترح مسؤولو نادي النصر السعودي، صفقة تبادلية على "عملاق جدة" الاتحاد، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر نجح في حسم صفقتين عالميتين، خلال الأسبوع الحالي فقط؛ بالتعاقد مع قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، طلب العالمي من مسؤولي الاتحاد، التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب زكريا هوساوي، مقابل التنازل عن قلب دفاعه الدولي عبد الإله العمري.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الإدارة النصراوية، ترى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر محلي؛ لمساعدة البرازيلي أليكس تيليس، الذي يتواجد وحيدًا في هذا المركز؛ خاصة بعد قرار الاستغناء عن الإيفواري جيسلان كونان.

وأشارت إلى أن النصر، يرى أن الصفقة ستكون مفيدة للفريقين؛ في ظل حاجة العميد الاتحادي، لقب دفاع جديد، بعد إصابة المصري أحمد حجازي، وتقدم عمر هوساوي في العمر.

وكانت صحيفة "الرياضية"، قد أعلنت تقديم نادي الاتحاد، طلبًا رسميًا إلى النصر؛ للتعاقد مع العمري، مقابل 7 ملايين ريال؛ الأمر الذي رفضه العالمي، الذي حدد سعر 25 مليونًا للتخلي عن اللاعب.

جدير بالذكر أن عبد الإله العمري، دخل في صدام عنيف مع جماهير النصر؛ بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مع رغبته في الانتقال إلى مدينة جدة؛ نظرًا لظروف دراسة زوجته.

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