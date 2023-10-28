النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في لقاء تألق تاليسكا

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حقق فريق النصر الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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النصر رفع رصيده إلى 25 نقطة في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، متأخرًا عن الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة بالمركز الثامن.

تقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالهدف الأول للنصر بالدقيقة 53 من زمن المباراة، بصناعة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفض حكم المباراة احتساب هدف لنادي النصر عن طريق ساديو ماني بالدقيقة 56 من عمر المباراة، بداعي التسلل.

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وأضاف تاليسكا الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة 61 من عمر المواجهة، عن طريق رأسية رائعة مستغلًا عرضية مواطنه أليكس تيليس ليضعها في مرمى الفيحاء.

وقلص الفيحاء النتيجة بهدف في الدقيقة 67 عن طريق حسين الشويش، عن طريق رأسية رائعة، وضعها في المرمى بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة.

الهدف الثالث أضافه البرتغالي أوتافيو بالدقيقة 74، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، نجح في وضعها بشباك الفيحاء بنجاح.

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