النصر يقترب من التعاقد مع لاعب الشباب عبدالمجيد الصليهم

تعمل إدارة الفريق الشبابي على الاستفادة من اللاعب ماديًا وبيعه

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي اتفاق عضو شرفي نصراوي اتفق مع لاعب الشباب عبدالمجيد الصليهم الذي دخل الفترة الحرة للانتقال إلى العالمي خلال الفترة المُقبلة.

وأكدت صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها أن اللاعب وافق على الانضمام للنصر، بعد رفضه عرضين مقدمين له من الإدارة الشبابية في وقت سابق، والتي تحاول تسويق اللاعب.

وتعمل إدارة الفريق الشبابي على الاستفادة من اللاعب ماديًا وبيعه مما أدى إلى تأخير التوقيع مع إدارة النصر خلال الفترة الحالية.

الصحيفة أضافت أن الإدارة النصراوية تفكر جديًا في التعاقد مع لاعب التعاون إبراهيم الزبيدي، وإعادته لصفوف الفريق مجددًا، من أجل مواصلة دعم الفريق.

الصليهم البالغ من العمر 25 سنة، أحد أبناء نادي الشباب، حيث بدأ اللعب في صفوف الفريق الأول بدءً من عام 2013، قبل أن يخرج في تجربة احترافية لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة من يناير إلى يونيو 2018، مع فريق رايو فاليكانو الإسباني، ضمن الاتفاقية الموقعة في ذلك الوقت بين الهيئة العامة للرياضة والرابطة الإسبانية المحترفة.

ومع الليث، لعب الصليهم، 106 مباريات بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف حتى الآن، كما أنضم إلى منتخب السعودية في وقت سابق، وشارك معه في لقائين دوليين.

في إطار أخر، اجتمع مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا باللاعبين قبل التدريبات، وأكد لهم أهمية كسب نقاط الفيحاء مساء الغد.

الأرقام المتوازنة تؤكد صعوبة مواجهة النصر والفيحاء

وطالب مدرب العالمي اللاعبين بضرورة عودة إلى تقديم مستوياتهم، واحترام المنافس الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الاتحاد في الجولة السابقة، محذرا اللاعبين من تكرار الأخطاء السابقة،