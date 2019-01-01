النصر يفقد أمل التعاقد مع مدرب بنفيكا البرتغالي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
حطمت أحدى الصحف البرتغالية أمال جماهير النصر في التعاقد مع المدير الفني روي فيتوريا المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي الحالي، والذي فاوضته الإدارة خلال الفترة الماضية.
صحيفة "أبولا" البرتغالية أكدت أن رحيل روي فيتوريا لقيادة النصر خلال الفترة المقبلة هو أمر خيالي ولن يحدث كما تحدثت بعض التقارير.
العديد من التقارير قد أكدت دخول إدارة العالمي في مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي من أجل قيادة الفريق إلا أن المفاوضات لم تتم بالشكل المطلوب.
وأكدت الصحيفة البرتغالية أن فيتوريا باقي مع فريقه خلال الفترة الحالي، بسبب تمسك رئيس النادي لويس فيليبي فييرا ببقائه.
بيتزي: مباراة كانت شيقة بين منتخبين مميزين، وكلاهما فرض أسلوب لعبه، في لقاء اعتبره أشبه بمباريات كأس العالم، وهو ما كنا نبحث عنه قبل كأس آسيا 2019.
(📸: @SaudiNT ) pic.twitter.com/94bWlW90GN — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018
وتعمل إدارة النصر طوال الفترة الماضية على إيجاد مدير فني لقيادة الفريق، وفشلت في التعاقد مع أكثر من مدير فني ومنهم ليونارد جاريدم الذي حضر إلى الرياض، ولكنه رفض قيادة الفريق.