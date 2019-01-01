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النصر يُعقد انتقال محمد فوزير إلى نادي أحد

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يواجه نادي أحد إشكالية قانونية في إتمام التعاقد مع فوزير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد أزمة في مصير اللاعب محمد فوزير لاعب نادي النصر السعودي، الذي أعلن نادي أحد التعاقد معه منذ أيام.

ويواجه نادي أحد إشكالية قانونية في إتمام التعاقد مع فوزير بعدما نالت إدارة الحزم الموافقة المبدئية على ضمه.

وبحسب التقارير، فأن نادي أحد كان قد أعلن تعاقده مع فوزير، بالتنسيق مع نادي اتحاد طنجة، الذي لعب له فوزير معارًا من النصر خلال النصف الأول من الموسم الجاري دون الرجوع إلى إدارة العالمي.

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تقارير محلية كشفت إدارة النصر لم تحسم موقفها تجاه اللاعب، حيث يمتلك أكثر من عرض داخل الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

التقارير أنهت لتشير إلى أن الصفقة باتت مهددة بالإلغاء، كون نادي اتحاد طنجة لا يملك الحق القانوني في استقطاع جزء من إعارة فوزير لصالح أحد، في الوقت الذي لا تعلم فيه إدارة النصر أي شيء عن هذه التحركات.

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