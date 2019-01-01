النصر يُطيح بنور الدين أمرابط وأحمد موسى من القائمة الآسيوية

روي فيتوريا مدرب نادي النصر قرر عدم قيد كلا اللاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي، عن رغبة الجهاز الفني بالنادي في عدم قيد الثنائي نور الدين أمرابط وأحمد موسى من قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب التقارير فان روي فيتوريا مدرب نادي النصر قرر عدم قيد كلا اللاعبين، نظراً لارتباطهما بمشاركات مع منتخبيهما خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

التقارير أكدت عدم حسم فيتوريا اللاعبين المتواجدين بالقائمة حتى الآن، إلا أن المؤشرات تصب في صالح الثنائي حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والمهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله.

كما يُفاضل المدير الفني بين الثنائي لاعب الوسط البرازيلي جوليانو دي باولا بالإضافة إلى اختيار واحد من المدافعين البرازيليين، إما برونو أوفيني، أو مايكون بيريرا.

🎙️- عبد الله الزوري: اشتقت لجماهير #الهلال كثيرًا فهم لهم الفضل بعد الله في بروز عبد الله الزوري ووصوله لهذا المستوى. pic.twitter.com/KIND5Ewz7M — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 8, 2019

يُذكر أن نادي النصر سيشارك في ملحق دوري أبطال آسيا، وينتظر أن يصطدم النصر بأحد فرق مينرفا الهندي أو الكويت الكويتي أو المحرق البحريني أو الجيش السوري أو النفط العراقي أو الوحدات الأردني أو باختوكور الأوزبكي ومواطنه نافباخور أو ذوب آهن أصفهان ومواطنه سيبا الإيرانيين.