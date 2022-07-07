النصر يضع نفسه في ورطة مع أبو جبل ويبحث عن حل ودي!

هل يتخلص النصر من أبو جبل قبل ارتداء قميصه؟

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد تراجعت عن فكرة ضم الحارس المصري محمد أبو جبل؛ لاعب نادي الزمالك، ووجدت نفسها في ورطة بعد أن تم التعاقد معه.

كيف سيتصرف نادي النصر مع أبو جبل؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن نادي النصر يبحث عن حل ودي مع أبو جبل، من أجل توقيع مخالصة مالية معه، وذلك بعد أن تم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، في صفقة لم يتم الإعلان عنها.

وأضافت الصحيفة أن محمد أبو جبل حصل بالفعل على مقدم العقد، والذي يصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، حيث قد يتم عمل مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي حصل عليه.

وتبحث إدارة النصر أيضًا عن تسويق عقد أبو جبل بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك بعد أن اقترب نادي النصر من التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، بتوصية من مدرب الفريق الفرنسي رودي جارسيا.

لماذا تعاقد النصر مع أبو جبل؟

بعد تألقه بشكل لافت للنظر رفقة منتخب مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت شهري يناير وفبراير الماضيين، حرص النصر على التوقيع مع أبو جبل.

النصر لديه مشكلة في حراسة المرمى، منذ رحيل الأسترالي برادلي جونز في صيف 2021، حيث رأى مسؤوليه أن أبو جبل قادر على حل تلك الأزمة.

وبالفعل استغل النصر انتهاء عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وقاموا بالتوقيع معه في صفقة انتقال حر، قبل التراجع عن الصفقة بسبب تراجع مستوى الحارس، بجانب اقتراب الاتفاق مع أوسبينا.

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