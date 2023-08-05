النصر يشعل الميركاتو بمفاجأة غير متوقعة .. صفقة عاجلة من ليفربول

ميركاتو نادي النصر يشتعل

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يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي "حاليًا"، على حسم صفقة عالمية كبرى، من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ استعدادًا لانطلاق المنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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النصر تعاقد مع 4 صفقات عالمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، ولاعب الارتكاز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ومتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى الجناح السنغالي الكبير ساديو ماني.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، عن تحرك عاجل من الإدارة النصراوية؛ للتعاقد مع النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان ليفربول.

وكتب الكاموخ عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إدارة النصر، ترغب في فتح المفاوضات بشكل عاجل، مع ألكانتارا، وتسجيله كمحترف، قبيل انطلاق الدوري".

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن النجم الإسباني؛ هو الاسم الذي اتفقت عليه الإدارة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، بعد طرح العديد من الخيارات الأخرى؛ مثل الفرنسي أنطوان جريزمان والإنجليزي أليكس تشامبرلين والكرواتي ماريو باساليتش.

جدير بالذكر أن تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي برشلونة الإسباني، قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني ثم ليفربول في صيف 2020؛ حيث شارك في 97 مباراة رسمية مع الفريق الأول، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 6 آخرين.

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