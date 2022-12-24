"النصر يشارك في كأس السوبر بفضل الهلال!"

أحمد رفعت
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نادي الهلال هو السبب الرئيسي في مشاركة النصر في السوبر السعودي

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يرى الإعلامي الرياضي سامي الحريري، أن نادي النصر يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، بفضل نادي الهلال، وذلك بمناسبة إقامة قرعة البطولة اليوم السبت.

وأجريت قرعة كأس السوبر السعودي، حيث وقع نادي النصر في مواجهة الاتحاد في نصف النهائي، بينما يلاقي الهلال نظيره الفيحاء في نفس الدور.

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وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي النصر شارك في السوبر، بفضل تحقيق الهلال للقب دوري المحترفين، والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "معلومة للتاريخ: النصر يشارك في السوبر بفضل تحقيق الهلال للدوري ووصوله لنهائي كأس الملك، بالتالي تم الاحتكامبالمعقد الرابع في السوبر إلى ثالث الدوري".

وواصل سامي الحريري تغريدته قائلًا: "لولا الهلال ما شارك النصر، يا كثر جمايلك يا ملكي".

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