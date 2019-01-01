النصر يُسيطر على جوائز الأفضل خلال شهر مارس بالدوري السعودي

وقع اختيار اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لشهر مارس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المدير الفني واللاعب الأفضل في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر مارس.

ووقع اختيار اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لشهر مارس.

وعلى صعيد اللاعبين فقد ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر للاعب الدولي عبدالرزاق حمد الله هداف البطولة.

النصر يبحث عن طائرة خاصة لنقل الفريق إلى بريدة، لمواجهة الرائد غدًا في الدوري السعودي للمحترفين ✈️ pic.twitter.com/GmVqvK4KXE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

اختيار فيتوريا جاء بعد تمكنه من قيادة فريقه إلى صدارة البطولة بفارق نقطة لصالحه أن نجح في حصد العلامة الكاملة خلال لقاءات فريقه الثلاثة التي خاضها في شهر مارس.

وكانت أهم مباراة فاز فيها النصر الشهر الماضي هي مباراة ديربي الرياض بالفوز على الهلال بنتيجة 3\2.

أما عبدالرزاق حمد الله فقد ساهم في فوز فريقه في مواجهات الشهر حتى أوصله لصدارة الترتيب، حيث تمكن من تسجيل سبعة أهداف من أصل عشرة أهداف سجلها النصر في مواجهاته الثلاث.

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وسجل اللاعب مواجهة الاتفاق هدفين الأول والثالث الذي حسم به نتيجة اللقاء، قبل أن يسجل الأهداف الأربعة لفريقه أمام الوحدة (سوبر هاتريك)، فيما تمكن من إحراز أول أهداف فريقه في مواجهته الأخيرة أمام الهلال، لينفرد بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.