النصر يستعد لتصعيد الأزمة .. عقوبة منتظرة على نجم الهلال بعد "إهانته" أندرسون تاليسكا

بات أحد نجوم نادي الهلال، مهددًا بـ"عقوبة رسمية"؛ بعد إهانته البرايلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر؛ على هامش ديربي الرياض الكبير.

الهلال توّج بلقب كأس "موسم الرياض 2024"؛ بعد الفوز في الديربي أمام النصر، بهدفين دون رد، على ملعب "المملكة أرينا"، مساء أمس الخميس.

وبعد المباراة.. نشر البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الزعيم الهلالي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ حيث قام بوضع رمز تعبيري "إيموجي" على شكل مهرج على وجه تاليسكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عن إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق من تلقاء نفسها، استنادًا للمادة 138 "فقرة 2/1"؛ لمعاقبة لودي.

وأشار الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أنه بإمكان أندرسون تاليسكا ونادي النصر، تقديم شكوى رسمية ضد ظهير الهلال أيضًا؛ خاصة أن لائحة الانضباط، تُطبق على أي بطولة رسمية أو ودية مقامة في المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتكون تحت مظلة الاتحاد المحلي للعبة أو الجهة المنظمة.

ونفى القانوني الرياضي، إيقاف رينان لودي، حال تدخل "الانضباط" أو شكوى تاليسكا والنصر، مؤكدًا على أن العقوبة؛ ستكون عبارة عن غرامة مالية لا تزيد عن 40 ألف ريال سعودي؛ وفقًا للمادة 50 "فقرة 1".

ويبدو أن نادي النصر، يفكر جديًا في تصعيد الأزمة؛ حيث أعلن الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، دراسة إدارة العالمي، تقديم شكوى ضد لودي إلى لجنة الانضباط والأخلاق.