النصر لا يرحم أحد .. اقترب من خطف "مهاجم مرعب" قبل الانتقال إلى الاتحاد

صفقة مرعبة على أبواب نادي النصر

اقترب نادي النصر، من خطف نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل انتقاله إلى فريق الاتحاد.

النصر تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي، مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بينما خطف الاتحاد، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا لبرنامج "المنصة مع البكيري" الذي يبث عبر إذاعة "ألف ألف"، بات النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام إلى قلعة العالمي.

وكتب الحساب الرسمي لإذاعة "ألف ألف" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصادر برنامج المنصة.. النصر يقترب من خطف صفقة ساديو ماني من الاتحاد".

النادي الألماني الذي تعاقد مع المهاجم السنغالي في 2022، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي، يحاول التخلص من اللاعب في الصيف الحالي؛ وسط محاولات من النصر والاتحاد، والأهلي أيضًا؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن ساديو ماني البالغ من العمر 31 سنة، سجل 12 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 38 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.