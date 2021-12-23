النصر يدرس بيع ماشاريبوف لهذا السبب

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة نادي النصر، تدرس التخلص من جلال الدين ماشاريبوف، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 28 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021، لتتم إعارته لنادي شباب الأهلي الإماراتي، ليتألق معه ويقدم مستويات رائعة، ويعود للعالمي مع نهاية الموسم الماضي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب الأوزبكي، قد أخطر إدارة النصر خلال الفترة الماضية عن طريق وكيل أعماله، بتلقيه عرضين من ناديين بالإمارات، يطلبان شراء بطاقة اللاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المواطن"، فإن إدارة النصر تدرس التخلي عن اللاعب في يناير المقبل، بسبب عدم حاجة الفريق الفنية له وعدم تقديمه للمستوى المطلوب منه.

وشارك ماشاريبوف مع نادي النصر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 10 مباريات، لم يسجل أي هدف وصنع هدفين، وسدد 13 تسديدة، منهم واحدة فقط على المرمى و8 خارج المرمى.

وإن رحل ماشاريبوف عن صفوف العالمي في يناير المقبل، سيكون ثاني لاعبي أجنبي يغادر صفوف النصر، في الموسم الحالي، بعد فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة الحزم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد 26 ديسمبر الحالي.