النصر يحسم التعاقد مع روسي حارس بوكا جونيورز

يتبقى الإعلان الرسمي فقط

Shahid

كشفت تقارير صحفية، عن حسم نادي النصر التعاقد مع الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي، لاعب نادي بوكا جونيورز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض غياب الكولومبي دافيد أوسبينا.

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وتعرض أوسبينا للإصابة خلال مباراة ديربي الرياض، بين الشباب والنصر، في الجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، بكسر في المرفق، مما سيجعله يغيب عن مباريات الفريق لنهاية الموسم.

وأشار الميدان الرياضي بصحيفة "اليوم" إلى أن نادي النصر أنهى إجراءات التوقيع مع حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني أوجوستين روسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الموقع أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة، على أن ينضم الحارس الأرجنتيني، لتعويض غياب أوسبينا المصاب.

ومن المقرر أن يقوم نادي النصر بإزالة أوسبينا من القائمة مؤقتًا لنهاية الموسم، على أن يتم قيد الحارس الأرجنتيني بدلًا منه، على أن يعود دافيد مرة أخرى للقائمة بعد عودته إلى الملاعب.

Shahid