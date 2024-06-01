النصر يحدد 3 حراس عالميين لتعويض رحيل أوسبينا

العملاق البرازيلي على رأس لائحة طلبات العالمي

خرج الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، من حسابات إدارة النصر بصورة نهائية، في ظل إصاباته المتكررة وعدم اقتناع الجماهير بمستواه.

وتلقى أوسبينا بطاقة حمراء خلال أحداث مباراة الهلال الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها النصر بركلات الترجيح (5-4)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وكشف أحمد الجدي، مراسل برنامج "صدى الملاعب" على فضائية "MBC"، نقلًا عن مصادر من داخل النصر، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الإدارة للاستغناء عن خدمات أوسبينا والاستعانة بحارس عالمي في الموسم المقبل.

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وأضاف: "النصر يستهدف 3 حراس عالميين للتعاقد مع أحدهم من أجل تعويض أوسبينا، وهم البرازيلي أليسكون بيكر حارس ليفربول، البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد".

وينتهي تعاقد أوسبينا مع النصر هذا الصيف، بعدما انضم لصفوفه قبل موسمين، ولا توجد أي نية لدى الإدارة النصراوية في تجديد التعاقد معه.

ولم يشارك أوسبينا مع النصر هذا الموسم، سوى في 15 مباراة فقط بجميع المنافسات، لغيابه طويلًا بسبب الإصابة، استقبل خلالها 15 هدفًا واستطاع أن يخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط.